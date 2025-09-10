İran Parlamento Heyeti, Lübnan Meclis Başkanı Nabih Berri ile görüştü

İran Meclisi heyeti, Lübnan Temsilciler Meclisi Başkanı Nabih Berri ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu. Görüşmeye, İran Meclisi Başkan Yardımcısı Hamidreza Hacı Babai, İran-Lübnan Parlamenter Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Abbas Golru ve Meclis Sosyal İşler Komisyonu üyesi Zohre Sadat Lâcvardi katıldı.

Hacı Babai, görüşmenin başında Berri’nin Lübnan’da direnişi desteklemedeki etkili ve bilge rolünü övdü. İran’daki tüm yetkililerin Şii birliğinin önemine vurgu yaptığını belirterek, Lübnan ve direniş hareketinin bu hassas dönemi başarıyla atlatacağına inandıklarını söyledi.

Meclis Başkan Yardımcısı, İsrail’in Lübnan topraklarını işgalini ve sürekli saldırılarını kınayarak, işgalci rejimin temel politikasının askerileşme ve komşuları zayıflatmak üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

ABD’nin bölgedeki politikalarını eleştiren Hacı Babai, Amerikan yönetiminin İsrail’in güvenliğini sağlamak için tüm bölgeyi riske attığını ve bağımsızlık ile toprak bütünlüğüne inanmadığını belirtti. Ona göre tüm planlar, Netanyahu rejimi ile uyumlu şekilde bu rejimin güvenliği için hazırlanıyor.

Hacı Babai ayrıca Lübnan’da Şii topluluğunun birliği ve işbirliğinin ülkenin istikrar ve gücünün teminatı olduğunu vurguladı ve Lübnan’ın güvensizliğe sürüklenmemesi gerektiğini söyledi.

Nabih Berri ise görüşmede İran ve Ayetullah Hamanei’ye Lübnan ve direniş gruplarını destekledikleri için teşekkür etti. Berri, Lübnan’ın her zaman ateşkes anlaşmalarına sadık kaldığını ancak İsrail’in sürekli ihlaller yaptığını ve güney Lübnan’dan çekilmeyi reddettiğini belirtti.

Berri, İran’ın savaş dönemindeki tarihi mesajının Lübnan’daki Şii birliğini güçlendirmede belirleyici rol oynadığını ve bugün de bu birliğin ülkenin güç ve istikrarının teminatı olduğunu söyledi.

Görüşmenin sonunda Berri, ortak tehditlere karşı mücadele için İran-Lübnan parlamentolar arası işbirliğinin sürdürülmesinin önemine değindi ve Lübnan’ın direnişin yanında yürümeye devam edeceğini, İran’ın kardeşane desteğini asla unutmayacağını vurguladı.