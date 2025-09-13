Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda görüştü

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek Arap İslam Ortak Olağanüstü Zirvesi öncesi Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığına göre, Dışişleri Bakanı Abdulati, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Görüşmelerde, Gazze’deki durum ve diğer bölgesel konular ele alındı.

Mısır, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan dışişleri bakanları, Arap ve İslam ülkeleri arasında dayanışmanın önemini vurguladı.