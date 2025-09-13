Trump-Al Sani görüşmesi nasıl geçti?

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile New York'ta akşam yemeğinde bir araya geldi. Casa Cipriani adlı restorandaki yemeğe Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da katıldı.

Katar'ın Washington Büyükelçiliği'nde görevli Yardımcı Misyon Şefi Hamad Al-Muftah ise sosyal medya platformu X üzerinden, "ABD Başkanı ile harika bir akşam yemeği. Az önce bitti" paylaşımında bulundu. Yemekte İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya yönelik saldırısının ele alındığı değerlendirilirken, Beyaz Saray'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

Katar heyetinde yer alan Al Meftah, ABD Başkanı Donald Trump ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani arasındaki görüşmeyi "mükemmel" olarak nitelendirdi.