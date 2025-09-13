Al Mayadeen: Laricani Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

Lübnan merkezli Al Mayadeen haber kanalı, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini bildirdi.
Laricani daha önce Irak ve Lübnan'a ziyarette bulunmuştu.
Lübnan merkezli Al Mayadeen haber kanalı, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini bildirdi.
