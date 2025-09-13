  1. Siyaset
13 Eyl 2025 20:07

Al Mayadeen: Laricani Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

Al Mayadeen: Laricani Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

Lübnan merkezli Al Mayadeen haber kanalı, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Lübnan merkezli Al Mayadeen haber kanalı, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Laricani daha önce Irak ve Lübnan'a ziyarette bulunmuştu.

News ID 1930277

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler