İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Laricani Riyad'da

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, üst düzey Suudi yetkililerle görüşmek üzere kısa süre önce Riyad’a ulaştı.

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Laricani’ye bu ziyarette, Konsey’in Dış Politika Yardımcısı Ali Bakıri Keni ve Dışişleri Bakanlığı Fars Körfezi İşleri Danışmanı Muhammed Ali Bek eşlik ediyor.

Ziyaretin gündem maddeleri arasında, Suudi Arabistan'ın üst düzey yetkilileriyle (Savunma Bakanı dahil) görüşmelerin yanı sıra "ekonomik iş birliğinin genişletilmesi" konusunda istişareler yer alıyor.

Riyad, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri’nin uluslararası istişarelerindeki üçüncü duraktır; Laricani daha önce Ağustos ayında Bağdat ve Beyrut’a ziyaretlerde bulunmuştu.