13 Eyl 2025 08:45

İran'da TL fiyatı ne durumda?

İran serbest piyasasında Türk Lirası’nın yeni kuru duyuruldu.

Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, piyasada 2 bin 400 tümen üzerinden işlem görüyor.

Dün ise aynı döviz kuru 2 bin 450 tümen seviyesinde kaydedilmişti.

