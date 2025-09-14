Rusya, S-400'leri Türkiye'den geri mi alacak?

Ukraynalı bir askeri yayın kuruluşu, Rus savunma sistemlerinin savaşta aldığı büyük hasar nedeniyle Moskova'nın Türkiye'ye satılan S-400 sistemlerini geri almak zorunda kaldığını iddia etti.

Ukrayna Defence Express dergisinin haberine göre, Ukrayna'ya yönelik son saldırıların Rus savunma sistemlerine verdiği hasarın ardından Rusya, savunma sistemlerini acilen yenilemeyi ve modernize etmeyi düşünüyor. Bunlardan biri de 2017 yılında Türkiye'ye satılan S-400 savunma sistemi.

Rusya, 2017 yılında Türkiye'ye 2,5 milyar dolar değerinde birkaç S-400 savunma sistemi satmıştı.