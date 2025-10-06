TASS’a göre Washington Post, ABD’nin Ukrayna’ya verdiği Patriot kara-hava füze sistemlerinin Rus balistik füzelerini engelleme konusunda zayıf performans gösterdiğini belirtti.

Gazeteye göre Patriot, şu anda Ukrayna silahlı kuvvetlerinin elinde bulunan ve Rus balistik füzelerini engileyebilen tek sistem. Ancak gazete, bu sistemin bile son bazı saldırıları engellemede başarısız olduğunu vurguladı. Bu başarısızlığın bir kısmı, Rus uzmanların bu sistemleri atlatacak şekilde silahlarını güncellemesinden kaynaklanıyor.

Washington Post ayrıca, son zamanda İsrail’den bir Patriot sistemi Ukrayna’ya sevk edildiğini ve bu ülkenin ortaklarının sonbaharda birkaç sistem daha Kiev’e göndermesinin beklendiğini ekledi. Buna rağmen gazete, Ukrayna üzerinde tek bir hava savunma şemsiyesi oluşturmak için muhtemelen onlarca benzer sisteme ihtiyaç olacağını vurguladı.