https://tr.mehrnews.com/news/1930365/ 16 Eyl 2025 08:34 News ID 1930365 Ekonomi Ekonomi 16 Eyl 2025 08:34 İran'da dolar kuru bugün ne kadar? İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran'da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 99 bin 255 tümen seviyesinden işlem gördü. Dün ise Amerikan doları kuru 97 bin 980 tümen seviyesinden işlem gördü.
