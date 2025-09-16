Suudi Arabistan, İslam ülkelerinin birliği yolunda rol oynayabilir

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Pazartesi akşamı, Katar’ın Doha kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi marjında gerçekleştirdiği temaslar kapsamında, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişme sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliğinin derinleşmesi ve güçlenmesinin, sadece iki ülkenin değil, Müslüman milletlerin ve bölge ülkelerinin de yararına olacağını belirterek, İran’ın Suudi Arabistan ile ikili, bölgesel ve uluslararası işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan, mevcut koşullarda Suudi Arabistan gibi büyük Müslüman ülkelerin sorumluluğunun çok ağır olduğunu vurgulayarak, “Eğer İslam ülkeleri birleşirse, Siyonist rejim hiçbir Müslüman ülkeye saldırmaya cesaret edemez. Suudi Arabistan, İslam ülkelerinin birliği yolunda önemli bir rol oynayabilir” dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İran, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi büyük İslam ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişme sürecinde olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, “İslam ülkeleri, İslam dünyasının bağımsızlığını, onurunu ve diğer ülkelerini daha etkili şekilde savunabilmeleri ve Siyonist rejimin saldırılarını ve aşırı taleplerini engelleyebilmeleri için uzun vadede daha da güçlenmeli” dedi.

Muhammed bin Selman ayrıca, İslam ülkelerinin kısa vadede de işbirliği yaparak Filistin ve Gazze’nin durumuna eğilmeleri gerektiğini belirterek, “Bölgemiz özel bir durumda bulunuyor ve bizim, sizin ve diğer İslam ülkelerinin işbirliği ve birliğinin güçlendirilmesi bir tercih değil, kesin bir zorunluluktur” ifadesini kullandı.