Pezeşkiyan: İran ve Rusya arasında işbirliğinin önünde hiçbir engel yok

İran Cumhurbaşkanı Masud Pezeşkiyan, Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsisivlif ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmede, İran ve Rusya arasındaki ortak iş birliği sürecinden memnuniyetini dile getirerek, iki ülke yetkililerinin ulaşım, enerji ve elektrik santralleri alanlarındaki ikili anlaşmaları uygulamadaki çabalarına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran’ın iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasını kararlılıkla gündemine aldığını ve ortak işbirlikleri için tüm gerekli altyapının hazır olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan ayrıca, üst düzey yetkililer arasındaki anlaşmaların ardından teknik toplantılardan çıkan sonuçların en hızlı şekilde sahada uygulanması gerektiğini vurgulayarak, “Bizim tarafımızdaki mevcut irade ve sayın Vladimir Putin’in iki ülke anlaşmalarını uygulama konusundaki kararlılığı ile işlerin hızlandırılması ve tamamlanması, bakanlar ve teknik ekiplerin çabalarıyla mümkün olacaktır. Ekiplerin işleri büyük bir titizlik ve gayretle sonuçlandırması gerekir” dedi.

Pezeşkiyan, bu etkileşimler ve diplomatik heyetlerin karşılıklı ziyaretlerinin İran ve Rusya’nın dost ve müttefik iki ülkesi arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine yol açmasını umduğunu belirterek, “İran ve Rusya gibi bağımsız ülkelerin başarılı işbirliği modeli, dünyada tek taraflıcılığın döneminin sona erdiğini gösterecek ve biz, tek taraflı güçlere ihtiyaç duymadan veya onlara bağımlı olmadan kendi ülkelerimizi büyütüp geliştirebileceğiz” ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca Sergey Tsisivlif’ten selamlarını Vladimir Putin’e iletmesini rica etti.

Rusya Enerji Bakanı da görüşmede, Putin’in sıcak selamlarını Pezeşkiyan’a iletirken, İran’a yaptığı ziyaret ve ülke yetkilileriyle görüştüğü görüşmeler ile ikili anlaşmaların uygulanmasını, özellikle iki ülke Ortak Ekonomik Komisyonu çerçevesinde yapılan anlaşmaları takip ettiğini bildirdi.

Bakan Tsisivlif, iki ülke üst düzey yetkililerinin kararlılığı sayesinde, İran ve Rusya Ortak Ekonomik Komisyonu çerçevesinde yapıcı işbirliğinin şekillendiğini ve ilgili yetkililerin anlaşmaları uygulamak için sürekli iletişim halinde olduğunu belirtti.

Sergey Tsisivlif, Pezeşkiyan’ın özellikle ulaşım, enerji ve elektrik santralleri alanındaki iki ülke anlaşmalarının uygulanmasına gösterdiği özeni takdir ederek, “İkili anlaşmaları hızla uygulamaya hazırız ve bu çerçevede hiçbir engel, baskı veya yaptırım, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğine zarar veremez veya aksama yaratamaz” dedi.