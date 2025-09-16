Pezeşkiyan ile Sisi Doha’da bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Katar’ın Doha kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi marjında dün akşam Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Bu buluşmadan ve iki ülke arasındaki yoğun diplomatik temaslardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Pezeşkiyan, “İran ve Mısır, köklü ve parlak bir tarihe ve medeniyete sahip iki ülkedir. İki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, sadece iki milletin değil, aynı zamanda bölgedeki diğer milletlerin de çıkarlarına hizmet edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, iki ülke arasında resmi ilişkilerin en kısa zamanda tesis edilmesini umduğunu belirterek, “İslam ülkeleri arasındaki birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi, Siyonist rejimin suçlarının tekrarlanması ve devam etmesiyle mücadelede en etkili yoldur” ifadesini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişme sürecinde olduğunu kaydetti.

Es-Sisi, İran ve Mısır’ın karşılıklı çıkarları güvence altına almak ve bölgedeki diğer milletlerin menfaatlerini de korumak için iyi kapasitelere sahip olduğunu belirtti.

Abdülfettah es-Sisi ayrıca, İslam ülkelerinin birbirine daha fazla yakınlaşması ve Siyonist rejimin suçlarının tırmanmasına, devam etmesine ve tekrarlanmasına karşı ortak ve pratik bir tavır benimsemesi gerekliliğinin altını çizdi.