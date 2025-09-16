İran ve Pakistan arasında sınır işbirliği genişletilecek

Sistan ve Belucistan Valisi Mensur Bicar, Pakistan ile sınır işbirliğinin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) çerçevesinde genişletilmesinin önemine vurgu yaparak,“Sınırlar, bölgenin ekonomik ve güvenlik bağlantı noktalarına dönüşebilir. İran ve Pakistan, ECO çerçevesinde ekonomik ve ticari işbirliği için büyük kapasiteye sahiptir.”dedi.

İran Cumhurbaşkanının son Pakistan ziyareti sırasında yapılan ve ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması yönündeki anlaşmalara işaret eden Bicar “Bu hedefin gerçekleşmesi için tüm resmi sınır kapılarında ve sınır pazarlarında gerekli imkânlar sağlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Vali konuşmasının sonunda, Çabahar-Ketta-Gwadar deniz hattı ile Zahidan-Ketta ve Çabahar-Karaçi uçuşlarının başlatılması için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirterek, bu ulaşım hatlarının hayata geçirilmesiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda güçleneceğini ve gelişeceğini ümit etti.