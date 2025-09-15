İran ve Pakistan 10 milyar dolarlık ticaret yol haritası hazırlayacak

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, İran ve Pakistan arasındaki ekonomik işbirliği kapsamında düzenlenen 22. Ortak Ekonomik Komisyon toplantısında, önümüzdeki üç ay içinde 10 milyar dolarlık ikili ticaret hedefi için bir yol haritasının hazırlanacağını duyurdu.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada, iki Müslüman ülke arasındaki tarihi ve kardeşane ilişkileri vurgulayan Sadık, bu toplantının ekonomik, ticari, bankacılık, ulaştırma, enerji, tarım ve kültürel işbirliklerini güçlendirmek için bir başlangıç olabileceğini belirtti.

Bakan, Pakistan’ın özellikle İsrail’in İran’a yönelik 12 günlük saldırısı sonrasında verdiği destekleri takdir ederek, bu durumun iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin derinliğini ve Pakistan’ın işbirliğindeki yapıcı rolünü gösterdiğini söyledi.

2024 yılında İran ve Pakistan arasındaki ticaret hacmi 3,129 milyar dolara ulaşmış, bunun 2,423 milyar doları İran’ın ihracatı, 700 milyon doları ise Pakistan’ın ihracatı olarak kaydedilmişti.

Sadık, Cumhurbaşkanı’nın yakın zamanda Pakistan’a gerçekleştirdiği ziyarette, iki tarafın 10 milyar dolarlık ticaret hedefi konusunda anlaşmaya vardığını ve bu hedefin gerçekleştirilmesi için bankacılık ilişkilerinin güçlendirilmesi ve güvenli bir finansal kanal oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda ayrıca, Zahidan-Taftan-Koveta demiryolu hattının inşası, sınır geçiş noktalarının kapasitesinin artırılması, kara ve deniz taşımacılığı altyapısının geliştirilmesi gibi konuların da öncelikli olduğu ifade edildi. İran-Pakistan arasında başlatılan doğrudan uçuşlar ve planlanan aylık Eko treni (İslamabad- Tahran-İstanbul) gibi projeler de öne çıkan işbirliği adımları arasında yer aldı.