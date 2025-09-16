  1. Ekonomi
İran’ın politikası, Afganistan ile ticari ilişkileri geliştirmektir

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı, İran'ın komşu ülkelerle ilişkilerine her zaman özel önem verdiğini ve özellikle Afganistan ile ticari etkileşimlerini geliştirdiğini ifade etti.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Atabek, İran ve Afganistan’ın binlerce yıllık tarihi ve kültürel geçmişe sahip özel komşular olduğunu belirterek, hükümetin komşu ülkelerle ilişkilerine her zaman özel önem verdiğini ve özellikle Afganistan ile ticari etkileşimlerini geliştirdiğini ifade etti.

Atabek, Sima TV’ye verdiği röportajda, “Amacımız komşu ülke Afganistan ile ticari ilişkilerimizi artırmak. Önümüzdeki günlerde Afgan yetkililerle görüşmeler yaparak ikili ticari işbirliğini yükseltmek için önceden planlanan adımları takip edeceğiz ve yeni programlar geliştireceğiz.” dedi.

Bakan ayrıca, İran'ın politikası olarak Afganistan ile ticari ilişkilerin artırılmasının öncelikli olduğunu ve bu amaç doğrultusunda önemli çabalar sarf edildiğini vurguladı. Atabak, bu ziyaretin bu hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

