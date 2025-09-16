Hizbullah, Nasrullah'ın birinci şehadet yıldönümü programını açıkladı

Hizbullah Medya Faaliyetleri Birimi Sorumlusu Şeyh Ali Zahir, Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrullah ve eski Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin ile diğer şehitlerin birinci şehadet yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek anma etkinliklerini açıkladı.

El-Menar kanalının haberine göre Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Gubeyri Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Zahir, anma etkinliklerinin sloganının, cenaze töreninde de kullanılan "Ahde Vefa" olacağını belirtti.

Zahir, 25 Eylül'de başlayıp 12 Ekim'e kadar sürecek yoğun bir etkinlik ve faaliyet programı hazırlandığını ifade etti.

Etkinlikler 25 Eylül'de başlayacak

Programa göre, 25 Eylül'de yerel saatle 17.00'den 19.00'a kadar Beyrut'taki Rauşe Kayası'na Nasrullah ve Safiyuddin'in fotoğrafları yansıtılacak ve bu etkinliğe deniz faaliyetleri eşlik edecek.

Zahir, 27 Eylül'de ise üç genel sekreterin kabirlerinin bulunduğu yerlerde eş zamanlı olarak resmi ve merkezi bir tören düzenleneceğini ve törende Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım'ın bir konuşma yapacağını duyurdu.

Zahir'in açıkladığı diğer etkinlikler arasında şunlar yer alıyor:

Nasrullah'ın şehit edildiği saat olan 18.21'de Lübnan'ın tüm bölgelerinde halka açık anma buluşmaları düzenlenecek.

İslami Radyo ve Televizyonlar Birliği tarafından 25 Eylül'de uzun bir televizyon günü hazırlanacak.

Kutsal mekanlarda uluslararası hafızların katılımıyla Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirilecek.

