 "Aya Dönüşen Yıldız" kitabı, Nasrallah’ın şehadet yıldönümünde Türkiye’de yayımlandı

Lübnan Hizbullahı'nın eski Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehadet yıldönümünde, "Aya Dönüşen Yıldız" adlı kitap Türkiye’de yayımlandı.

Mustafa Rizayi’nin kaleme aldığı ve Aykut Pazarbaşı tarafından Türkçeye çevrilen eser, İstanbul’daki Önder Yayınları tarafından okuyucularla buluşturuldu.

Kitap, gerçek ve tarihi olaylara dayanarak, İslami direniş liderinin yaşamı ve mücadelesine epik ve analitik bir bakış sunuyor. Seyyid Hasan Nasrallah, tarih gökyüzünde parlayan bir yıldız gibi betimleniyor ve zamanın ötesine ışık saçan tam bir ay haline dönüşen bir lider olarak anlatılıyor.