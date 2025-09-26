Şehit Nasrallah’ın şehadetinin ilk yıldönümü anma törenleri Beyrut’ta başladı

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehadetinin ilk yıl dönümü anma törenleri, 25 Eylül’den 12 Ekim’e kadar Beyrut ve ülkenin diğer bölgelerinde yoğun katılımla başladı.

Anma törenlerinin ana etkinliği Cumartesi günü yapılacak ve Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım burada konuşma yapacak.

El-Mayadin televizyonu, Beyrut’taki El-Ruşehe bölgesinde düzenlenen anma törenlerinde geniş katılımla gerçekleştirilen ışık gösterilerinden görüntüler yayınladı. Törenlerde Seyyid Hasan Nasrallah ve Şehit Seyyid Haşim Safiyuddin’in görüntüleri yer aldı.

Hizbullah İletişim ve Koordinasyon Sorumlusu Vefik Safa da anma etkinliklerine katıldı.

El-Mayadin, Beyrut limanı El-Avzai bölgesinden El-Ruşehe’ye doğru teknelerin hareket ettiği anlara dair görüntüler paylaştı.

Çok sayıda kişi, Beyrut’ta El-Ruşehe bölgesinde Seyyid Hasan Nasrallah ve Seyyid Haşim Safieddin’in anısına düzenlenen törenlere katıldı.

Tekneler, Beyrut sahilinde ve El-Ruşehe kayalıklarının çevresinde Şehit Nasrallah’ın görüntüleriyle donatılmış olarak hazırlandı.