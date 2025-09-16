İran'ın füze saldırıları Siyonist rejimin en büyük ekonomik durgunluğuna yol açtı

El-Mayadin’in aktardığına göre, Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonu, Merkezi İstatistik Bürosu’na dayanarak, İran ile yaşanan savaşın yol açtığı ekonomik kayıpların daha önce tahmin edilenden çok daha ağır olduğunu bildirdi.

Bu kaynağa göre, savaşın ardından Siyonist rejimin gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) yüzde 4 oranında azaldı.

Siyonist medya, bu düşüşün 7 Ekim 2023’ten bu yana rejimin iç ekonomisinde görülen en büyük durgunluğu temsil ettiğini kabul etti.

Daha önce Siyonist “Calcalist” sitesi de, Siyonist havayolu şirketi Ezra Air’in 2025 yılının ikinci çeyreğinde, İran’a karşı savaş nedeniyle uçuşlarının durması sonucu yaklaşık 10,4 milyon dolar zarar ettiğini açıklamıştı. Oysa şirket, geçen yılın aynı döneminde 7 milyon dolarlık kâr elde etmişti.

Rami Levi’ye ait bu şirket, Siyonist rejimin İran’a saldırısı ve buna karşılık İran’ın “Gerçek Vaat- 3” operasyonu kapsamında Siyonist rejimin askeri ve stratejik hedefleri ile altyapılarına yönelik füze saldırılarının, şirket kârını yaklaşık 7,5 milyon şekel (2,24 milyon dolar) azalttığını bildirdi. Ayrıca, finansal giderlerin 7,4 milyon dolara yükselmesi de kârın zarara dönüşmesinde etkili oldu.