Silahlı kuvvetlerimizin hazırlığı düşmanları yeniden saldırmaktan vazgeçirdi

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, silahlı kuvvetlerinin savunma ve savaş hazırlıklarının iyi bir seviyeye ulaştığını ve bunun onları İran'a yeniden saldırı hayaline kapılmalarını engellediğini söyledi.

Tümgeneral Musevi, “Allah’a şükrediyoruz; özellikle on iki günlük dayatılan savaştan edinilen tecrübeler ile silahlı kuvvetlerimizin uyanıklığı ve basireti sayesinde, savunma ve savaş hazırlıklarımız öyle bir noktaya ulaşmıştır ki düşmanları herhangi bir hesap hatası yapmaktan, özellikle de ülkemize yeniden saldırı hayaline kapılmaktan caydırmıştır.” dedi.

İranlı yetkili“Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri’nin savunma ve savaş alanındaki uzmanlık kapasitesini güçlendirmek hayati önem taşıyor. Bunun gibi stratejiler, İran İslam Cumhuriyeti’nin kalıcı güvenliğini ve her türlü saldırıya karşı caydırıcı savunma gücünü garanti edecektir.” diye kaydetti.