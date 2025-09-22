Düşmanın tehdidine hayal edilenden daha güçlü yanıt vereceğiz

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Musevi, Kutsal Savunma Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, düşmanın 12 günlük Kutsal Savunma sırasında İran’ın yerli askeri gücü, bölgesel kapasitesi ve karşılık veren kuvvetlerinin etkili cevabıyla başarısız olduğunu vurguladı.

Tümgeneral Musevi İran’ın pasif kalmayacağını, aksine her tehdidi ulusal, bölgesel ve uluslararası güç gösterisi için bir fırsata dönüştüreceğini belirtti.

İranlı yetkili ayrıca modern ve ileri savunma teknolojilerinin geliştirilmesi ile caydırıcı gücün artırılmasının ve özellikle karma savaş, özellikle de düşmanın bilişsel savaşına karşı hazırlıklı olunmasının önemine işaret etti.

Genelkurmay Başkanı, “Kahraman İran milletine güvence veriyoruz ki, İslam Cumhuriyeti’nin silahlı kuvvetleri stratejik sürprizlerine dayanarak, zalimlerin ve zorbalığın her türlü tehdidine zamanında, kararlı, pişman ettirici ve hayal edilenden daha güçlü bir yanıt vermeye hazırdır” dedi.