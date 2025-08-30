Tümgeneral Musevi: Ermenistan-Azerbaycan barışı bölgeye huzur getirir

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Musevi, Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri ile yaptığı görüşmede, Ermenistan ile Azerbaycan arasında sağlanacak barış anlaşmasının bölgeye huzur ve güvenlik getireceğini ve bu sürecin İran tarafından olumlu karşılandığını belirtti.

Musevi, ABD başta olmak üzere bölge dışı güçlerin Kafkasya’daki varlığının ciddi bir endişe kaynağı olduğunu vurgulayarak, tarihî tecrübelerin Amerika’nın bölgede olumsuz rol oynadığını açıkça gösterdiğini ifade etti.

Tümgeneral Musevi endişelerin azaltılması için gerekli mekanizmaların oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Görüşmede Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri ise 8 Ağustos’ta imzalanan anlaşmaları “Ermenistan Barış Dörtyolu Planı” kapsamında değerlendirdiklerini, Sünik koridoru üzerindeki ulusal egemenliği korumakta kararlı olduklarını ve bu sürecin İran ile ilişkiler üzerinde olumsuz etki yaratmaması için çaba göstereceklerini söyledi.