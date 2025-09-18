  1. Dünya
18 Eyl 2025 20:20

Yemen İHA'sı Eilat’ta Siyonist hedefi vurdu

Yemen Silahlı Kuvvetlerine ait bir İHA, kısa bir süre önce Siyonist rejimin füze savunma sistemlerini aşarak Eilat Limanı’nda belirlenen hedefi vurdu.

El-Cezire’ye göre, Siyonist rejim ordusu kısa bir süre önce, insansızz hava aracının işgal altındaki topraklara sızmasının ardından Eilat’ta alarm sirenlerinin çaldığını duyurdu.

Siyonist rejim ordusu, söz konusu İHA’nın doğrudan Eilat’ın güney bölgesindeki bir otele isabet ettiğini açıkladı.

Otelin ve Yemen İHA’sının isabet ettiği noktanın üzerinden duman sütunları yükseldi.

Siyonist rejim bu saldırının can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak rejim ordusu, Eilat’a yönelik İHA saldırısının ardından ordu sözcüsünün basın toplantısının ertelendiğini duyurdu.

