20 Eyl 2025 09:32

Yemen'den İsrail'e görsel uyarı(+foto)

Yemen Silahlı Kuvvetleri bir poster yayınladı ve şöyle yazdı: "Başınızı belaya sokmayın."

El-Mesîre'ye göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Savaş Haberleri Bilgilendirme Dairesi bir poster yayınladı ve şöyle yazdı: "Başınızı belaya sokmayın."

Posterde bir Yafa İHA'sı ve bir Filistin füzesinin fotoğrafı yer alıyor.

