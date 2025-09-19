Yemen: “Filistin-2” hipersonik füzeyle ile Yafa’ya vurduk

Yemen Silahlı Kuvvetleri, resmi açıklamasında Gazze’deki saldırılara tepki olarak yeni bir askeri operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, ülkenin füze kuvvetlerinin “Filistin-2” isimli hipersonik balistik füze kullanarak işgal altındaki Yafa bölgesinde hassas bir askeri hedefi vurduğunu duyurdu.

Ayrıca Silahlı Kuvvetler, İHA kuvvetlerinin iki ayrı harekât düzenlediğini belirtti. İlk operasyonda üç insansız hava aracıyla Umm el-Reşraş bölgesindeki çeşitli hedeflerin, ikinci operasyonda ise Beerşeba’daki bir hedefin vurulduğu kaydedildi.

Yapılan açıklamada, "Mazlum Filistin halkına ve değerli mücahitlerine, Gazze Şeridi’ndeki kardeşlerimize karşı siyonist düşmanın işlediği soykırım suçlarına ve tehlikeli tırmanışına, ayrıca ülkemize yönelik israil saldırganlığına karşılık olarak, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin füze kuvvetleri, 'Filistin-2' hipersonik balistik füze kullanarak işgal altındaki Yafa bölgesinde hassas bir israil askeri hedefini vuran nitelikli bir askeri operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon, Allah’ın yardımıyla hedefine başarıyla ulaştı; milyonlarca gasıp siyonist barınaklara kaçtı, işgal altındaki Filistin hava sahası kapatıldı." denildi.

Açıklamanın devamında ise, şu bilgilere yer verildi:

"Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin İHA kuvvetleri de iki nitelikli askeri operasyon düzenledi. İlkinde, üç İHA ile Umm el-Reşraş bölgesindeki çeşitli hedefler vuruldu. İkincisinde ise, işgal altındaki Filistin’in Beerşeba bölgesinde hassas bir hedef bir İHA ile hedef alındı. Her iki operasyon da Allah’ın yardımıyla hedeflerine başarıyla ulaştı. Umm el-Reşraş bölgesi, Allah’ın izniyle Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonlarıyla sürekli hedef alınmaya devam edecektir. Olaylar ve gelişmeler göstermiştir ki bu suçlu düşman, bölgeye, ülkelerine ve halklarına yönelik bir tehdit oluşturmaktadır. Tehlikesi yalnızca işgal altındaki Filistin coğrafyasıyla sınırlı değildir; bu durum herkesin sorumluluk üstlenmesini gerektirmektedir. Özgür ve bağımsız Yemen, Allah’ın yardımıyla, bu savaştaki konumunu güçlendirmek için askeri kabiliyetlerini geliştirmeyi sürdürecektir. Allah’a dayanarak, Gazze’ye yönelik saldırganlık sona erip kuşatma kaldırılıncaya kadar mazlum Filistin halkına destek operasyonlarına devam edecektir."

Kaynak: İLKHA