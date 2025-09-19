https://tr.mehrnews.com/news/1930446/ 19 Eyl 2025 09:49 News ID 1930446 Ekonomi Ekonomi 19 Eyl 2025 09:49 İran'da TL'nin bugünkü fiyatı İran serbest piyasasında Türk Lirası’nın yeni kuru duyuruldu. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, piyasada 2 bin 390 tümen üzerinden işlem görüyor. Dün ise aynı döviz kuru 2 bin 400 tümen seviyesinde kaydedilmişti. News ID 1930446 کپی شد İlgili haberler İran'da TL fiyatı ne kadar? İran'da TL fiyatında son durum İran'da TL fiyatında son durum Ekler İran Türk Lirası Lira (521) Döviz Ekonomi
