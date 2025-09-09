https://tr.mehrnews.com/news/1930143/ 9 Eyl 2025 07:59 News ID 1930143 Ekonomi Ekonomi 9 Eyl 2025 07:59 İran'da TL fiyatında son durum İran serbest piyasasında Türk Lirası’nın yeni kuru duyuruldu. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, piyasada 2 bin 450 tümen üzerinden işlem görüyor. Dün ise aynı döviz kuru 2 bin 490 tümen seviyesinde kaydedilmişti. News ID 1930143 کپی شد İlgili haberler İran'da TL fiyatında son durum İran'da TL fiyatında son durum İran'da TL fiyatında son gelişme Ekler Ekonomi Türk Lirası Lira (521) Döviz döviz kuru
