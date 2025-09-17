https://tr.mehrnews.com/news/1930403/ 17 Eyl 2025 08:47 News ID 1930403 Ekonomi Ekonomi 17 Eyl 2025 08:47 İran'da TL fiyatı ne kadar? İran serbest piyasasında Türk Lirası’nın yeni kuru duyuruldu. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, piyasada 2 bin 410 tümen üzerinden işlem görüyor. Dün ise aynı döviz kuru 2 bin 400 tümen seviyesinde kaydedilmişti. News ID 1930403 کپی شد İlgili haberler İran'da TL fiyatında son durum İran'da TL fiyatı ne durumda? İran'da TL fiyatında son durum İran'da TL fiyatında son durum Ekler Türk Lirası Türkiye Ekonomi İran
