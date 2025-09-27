İran'da TL fiyatında son durum

İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası’nın güncel kuru bugün açıklandı.

Bugün 1 Türk Lirası, 2 bin 610 tümenden işlem görerek önceki güne kıyasla değişim göstermemiştir.

Dünkü işlem fiyatı ise 2 bin 610 tümen olarak gerçekleşmişti.