  1. Ekonomi
27 Eyl 2025 10:03

İran'da TL fiyatında son durum

İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası’nın güncel kuru bugün açıklandı.

Bugün 1 Türk Lirası, 2 bin 610 tümenden işlem görerek önceki güne kıyasla değişim göstermemiştir.

Dünkü işlem fiyatı ise 2 bin 610 tümen olarak gerçekleşmişti.

