Paşinyan: Ulaşım hatlarının açılması, Ermenistan’ın, İran’ın ve Azerbaycan’ın transit potansiyelini

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 18 Eylül’de gazetecilere yaptığı açıklamada, iletişim hatlarının açılmasıyla Ermenistan ile İran arasındaki demiryolu bağlantılarının yeniden kurulacağını söyledi.

Paşinyan’a göre bu gelişme, Ermenistan, İran ve hatta Azerbaycan’ın transit potansiyelini önemli ölçüde artıracak. Başbakan, “Demiryolu söz konusu olduğunda, Ermenistan ve İran’ın transit önemi artarken Nakhicevan’ın öneminin artmaması imkânsızdır” dedi.

Paşinyan ayrıca “Kuzey-Güney” otoyolunun iyi bir tempoda inşa edildiğini vurguladı ve “İran ile ekonomik işbirliğini ve ortaklığı derinleştirme konusunda anlaştık” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ermeni Haber