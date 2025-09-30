Bakü ile imzalanan belgelerde 'Zengezur Koridoru' ifadesi yok

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan ile Bakü arasında üzerinde uzlaşılan hiçbir belgede 'Zengezur Koridoru' ifadesinin yer almadığını ve yer almasının da mümkün olmadığını belirtti.

Söz konusu açıklamayı Paşinyan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Avrupa Muhafazakarlar grubundan bir milletvekilinin, "Zengezur Koridoru'nun Ermenistan’ın çıkarlarına hizmet edip etmediğine" dair sorusuna verdiği yanıtta dile getirdi.

Paşinyan, kamuya açık demeçler yapılmadan evvel 8 Ağustos’ta Washington’da uzlaşılarak imzalanan belgelerin okunmasını tavsiye ederek bu belgelerin oldukça kısa ve kapsamlı olmadığını da vurguladı.

Paşinyan açıklamasında şu cümlelerin altını çizdi:

''Bu belgeleri okursanız, sizin belirttiğiniz ifade orada yer almıyor. Bu ifadeyi nereden okudunuz? Böyle bir ifade yoktur ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında mutabık kalınmış hiçbir belgede de olmayacaktır.''

Paşinyan konuşmasında ayrıca barışın titiz bir yaklaşım gerektirdiğini ve bunun temel unsurlarından birinin de meşru bir dil kullanımı olduğunu vurguladı.

Paşinyan, BM Genel Kurulu’nun 80. oturumunda yaptığı konuşmasında da, "Washington Bildirgesi’ni imzaladığımız Azerbaycan Cumhurbaşkanı, defalarca bu kürsüden de olmak üzere ‘Zengezur Koridoru’ ifadesini kullandı. Ne Washington’da üzerinde anlaşılan belgelerde ne de Ermenistan-Azerbaycan müzakerelerinde ya da belgelerinde böyle bir ifade yok. Sanırım Azerbaycanlı meslektaşım, bu ifadeyi kullanırken ne demek istediğini netleştirmeli çünkü Ermeni gerçekliğinde bu ifade Ermenistan’a yönelik toprak iddiası olarak algılanıyor ve çatışmalı bir anlatımla ilişkilendiriliyor"cümlelerini kaydetmişti.

Kaynak: Sputnik