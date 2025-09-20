https://tr.mehrnews.com/news/1930474/ 20 Eyl 2025 09:15 News ID 1930474 Ekonomi Ekonomi 20 Eyl 2025 09:15 İran'da TL kaç tümen? İran serbest piyasasında Türk Lirası’nın yeni kuru duyuruldu. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, piyasada 2 bin 390 tümen üzerinden işlem görüyor. Dün ise aynı döviz kuru 2 bin 400 tümen seviyesinde kaydedilmişti. News ID 1930474 کپی شد İlgili haberler İran'da TL fiyatı ne kadar? İran'da TL fiyatında son durum Erdoğan ve Netanyahu arasında “Silvan Kitabesi” krizi İran'da TL fiyatı ne durumda? İran'da TL fiyatında son durum İran'da TL fiyatında son durum İran'da TL fiyatında son durum Ekler İran Türk Lirası Türkiye Ekonomi
