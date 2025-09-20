İsrail'in Doha saldırsı, milletlerin birleşmesi için iyi bir fırsat oluşturdu

Filistin İntifada Konferansı Genel Sekreteri Seyyid Mücteba Abtahi, Siyonist rejimin Katar’a yönelik saldırganlığının ardından bölgedeki durum hakkında Mehr’e verdiği röportajda, “Bölge ulusları için, yıllardır kendilerine dayatılan ve savaşmalarını, kendilerini savunmalarını engelleyen koşulları değiştirmek adına eşsiz bir fırsat var.” dedi.

Abtahi, “Milletler için, kibirli rejimin tam desteğine sahip olan Siyonist rejime karşı bir iş birliği ve birleşik bir cephe oluşturma fırsatı doğdu. Böylece bu rejimin saldırganlığını durdurabilir ve bu yolsuzluk mikrobuna son verebilirler.” şeklinde konuştu.

Filistin İntifada Konferansı Genel Sekreteri, İslam Cumhuriyeti’nin Siyonist rejime karşı mücadelede ülkeler arasında birlik oluşturma konusunda inisiyatif alma olasılığına değinerek, “Bu alanda öncü olarak diğer halklara kesinlikle ilham verebiliriz. Tıpkı 12 günlük savaş sırasında birçok ulusun ve bazı yöneticilerin yüreğinin bizimle olduğu gibi, şimdi bu destek daha da büyük. Biz, ticaretimizle uluslara hizmet edebilir ve onları kendi ayakları üzerinde durabilir hale getirebiliriz. Ayrıca onlar da tarihin doğru tarafında yer alabilir ve direnişi destekleyebilirler.” ifadelerini kullandı.