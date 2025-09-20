ABD’de İsrail karşıtı tutum son 25 yılın en yüksek seviyesinde

The Economist’in makalesine göre, Gazze’deki savaş ve Batı Şeria’daki yerleşim genişlemeleri, ABD kamuoyunda İsrail’e desteğin son 25 yılın en düşük seviyesine düşmesine yol açtı.

Makale, Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Marco Rubio’ya Kudüs’teki Batı Duvarı’nın 2 bin yıllık dev bloklarını göstererek iki ülke arasındaki ittifakı “dokunduğumuz taşlar kadar güçlü ve dayanıklı” olarak nitelendirmesini aktarıyor. Ancak The Economist’e göre, bu bağ artık eskisi kadar sağlam değil.

Gazze’deki savaş İsrail’i izole ederken, ABD’ye bağımlılığı artırıyor. Makale, Avustralya, İngiltere, Kanada ve Fransa gibi ülkelerin BM Genel Kurulu sırasında Filistin devletini tanıyacağını belirtiyor. Batı Şeria’daki yerleşim genişlemeleri ise gerçek bir devlet kurmayı zorlaştırıyor.

The Economist, Amerikan kamuoyundaki değişimin etkilerini de aktarıyor:

• 2022’de Amerikalı yetişkinlerin yüze 42’si İsrail’e olumsuz bakarken, bu oran şimdi yüzde 53’e yükseldi.

• YouGov/Economist anketi, Amerikalıların yüzde 43’ünün İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığını düşündüğünü gösteriyor.

• Demokrat 50 yaş üstü seçmenlerde olumsuz görüşler son üç yılda 23 puan arttı.

Makale, bu değişimin hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi seçmenler arasında ciddi etkiler yaratabileceğini vurguluyor. Netanyahu’nun İsrail’i Cumhuriyetçi kampına bağlamasının ve Gazze’deki savaşı sürdürmesinin uzun vadede ABD desteğini zayıflatma riskini artırdığı belirtiliyor.

The Economist'a göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde onlarca yıl boyunca İsrail’in en güçlü dayanağı olarak görülen kamuoyu, hızla değişiyor. En son yapılan anketler, İsrail’e yönelik olumsuz bakışın çeyrek yüzyılın en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor.

Bu eğilim özellikle Demokratlar ve genç nesiller arasında belirginleşirken, geleneksel olarak İsrail’in en tutkulu destekçileri olan Cumhuriyetçiler arasında bile gözle görülür bir düşüş yaşanıyor.

Bu dönüşümün başlıca nedeni, Gazze’deki yıkım ve sivil kayıplara dair sarsıcı görüntüler. Bu görüntüler, özellikle genç Amerikalıların vicdanını harekete geçirdi ve Washington’un İsrail’e koşulsuz askerî yardımları ile desteğinin sorgulanmasına yol açtı. İnsani duygular, insan hakları kaygıları ve ABD’nin taraflara yönelik eşitsiz yaklaşımına yönelik eleştiriler bu eğilimi giderek güçlendiriyor.

Ayrıca nesiller ve partiler arasındaki uçurum da derinleşiyor. Demokrat Parti’de İsrail’e destek tarihî olarak en düşük seviyeye indi. Elli yaş altı seçmenler ile üniversite çevreleri ve şehirli gruplarda eleştirel bakış hâkim durumda. Bu değişim, Amerikalı siyasetçileri askerî yardımlar ve diplomatik destek konusunda yeniden düşünmeye veya yeni koşullar koymaya zorlayabilir.

İsrail için bu gelişme yalnızca geçici bir anket sonucu değil, stratejik bir uyarı niteliğinde. Artık sadece ABD hükümetinin resmi desteğine güvenmek, uluslararası meşruiyet için yeterli değil. Yeni kuşak Amerikalı seçmenler, insan hakları söylemlerini ciddiye alıyor. Eğer Tel Aviv, sert askeri karşılıklarla yetinmeye devam ederse, giderek artan bir yalnızlaşma ve Kongre’de lobi gücünün azalmasıyla karşı karşıya kalabilir.

The Economist’in mesajı net: İsrail, ABD ile tarihsel bağlarını korumak istiyorsa, Amerikan toplumunun ahlaki ve insani hassasiyetlerine daha derin bir şekilde kulak vermelidir. Aksi halde, en önemli küresel destekçisindeki siyasi sermayesini yavaş yavaş tüketme riskiyle yüzleşecektir.