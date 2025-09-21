Trump’tan Afganistan’a tehdit: “Bagram Üssü geri verilmeli"

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’daki stratejik öneme sahip Bagram Hava Üssü’nün ABD’ye geri verilmesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde “kötü sonuçlar” doğacağını söyledi.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki paylaşımında, “Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü’nü ABD’ye teslim etmezse, kötü şeyler olacak” ifadelerini kullandı.

Britanya’ya resmi ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında da üssün önemine dikkat çeken Trump, “Orayı geri almaya çalışıyoruz, çünkü oraya gerçekten ihtiyacımız var. Bagram Hava Üssü, Çin’in nükleer silah üretim merkezine sadece bir saat uzaklıkta bulunuyor. Bu yüzden üssü geri istiyoruz” dedi.

Trump, daha önce de Joe Biden yönetimini, Bagram Üssü’nü Çin’in kontrolüne bırakmakla eleştirmişti.

ABD, yaklaşık 20 yıl süren Afganistan operasyonlarının ardından Ağustos 2021’de ülkeden çekilmiş, ardından Taliban kısa sürede kontrolü ele geçirmişti.

Taliban'ın Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Zakir Celali, Afganistan ile ABD'nin etkileşim kurabileceğini ancak ABD askerlerinin topraklarında bulunmaması gerektiğini ifade etti.