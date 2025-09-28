Pakistan’ın Afganistan özel temsilcisi Tahran’da: Bölgesel işbirliği masada

Pakistan Başbakanı’nın Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed Sadık Han, bölgedeki son gelişmeleri görüşmek üzere İran’a geldi.

Sadık Han kısa süre önce Tahran’a vardı ve ülkenin üst düzey yetkilileriyle görüşmeler yapacak.

Ziyaret kapsamında Afganistan’a odaklanılarak bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması planlanıyor.

Bu arada, Eylül’de Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin Afganistan özel temsilcileri, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de iki günlük bir toplantı gerçekleştirmişti.

Ayrıca, iki gün önce New York’ta düzenlenen 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde İran, Çin, Pakistan ve Rusya dışişleri bakanlarının Afganistan odaklı ortak toplantısı gerçekleşti.

