İngiltere, bugün Filistin devletini resmen tanıyacak

Yeni Akit gazetesinde yer alan habere göre, Starmer, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, İsrail'in belirli şartları yerine getirmemesi halinde Eylül ayında Filistin’i devlet olarak tanıyacaklarını duyurmuştu.

Filistin’i resmen tanıyacaklar

Ancak Gazze’de ateşkes ve rehine anlaşmasına yönelik herhangi bir adım atmayan İsrail’i gerekçe gösteren Londra yönetimi,

tarihi bir karar için harekete geçti. Başbakan Starmer’ın bugün yapacağı açıklama ile Filistin’in devlet olarak resmen tanınacağı kaydedildi.

İngiltere, BM’de 147. ülke olacak

İngiltere, bu kararla birlikte Birleşmiş Milletler’in 193 üyesi arasında Filistin’i tanıyan 147 ülkeden biri olacak.

Öte yandan İngiltere’nin yanı sıra Fransa, Avustralya, Kanada ve son olarak Portekiz de Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nda Filistin’i devlet olarak tanıyacaklarını duyurmuştu.

Trump ile görüş ayrılığı

ABD Başkanı Donald Trump ise geçtiğimiz Perşembe günü Başbakan Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Filistin devletinin tanınması konusunda Başbakanla aynı fikirde değilim. Bu nadir anlaşmazlıklardan biri” ifadelerini kullanmıştı.