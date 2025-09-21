İran Ordusu: Düşmana karşı daha hazırlıklıyız

Açıklamada, ''8 yıllık Kutsal Savunma destanında İran Ordusu etkili ve belirleyici bir rol oynamıştır; O dönemin zor koşullarında İslam Devrimi karşıtı ve ayrılıkçı grupların komplolarını hızla çökerten ordu birlikleri, işgalin ilk saatlerinde savaş alanına konuşlanmış, (Baas rejimi) düşmanın saldırılarının önünü devasa bir set gibi engellemiştir.'' ifadesi kullanıldı.

Ordu birliklerinin 8 yıllık Kutsal Savunma döneminde, COVID-19 Pandemi döneminde ve son olarak 12 günlük dayatılan savaşta özveriyle mücadele ettiği vurgulandığı açıklamada, ''İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun başarıları, ancak milletle derin bir bağın gölgesinde ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ayetullah Hamanei’nin komutası altında mümkün olmuştur." ifadesine yer verildi.

İran Ordusu’nun her zamankinden daha hazırlıklı olduğu kaydedilen açıklamada, ‘’Ülkenin ulusal güvenliğini, çıkarlarını ve değerlerini son nefesine kadar savunmak için dağ gibi dimdik ayaktayız.’’ denildi.

İran takviminde, İran-Irak savaşının ilk haftası (22-29 Eylül) Kutsal Savunma Haftası olarak adlandırılmıştır.

22 Eylül 1980 yılında Irak'taki Baas rejimi, daha önce aldığı karar ve planla, İslam Cumhuriyeti'nin yeni oluşan sistemini devirmek amacıyla İran'a karşı kapsamlı bir savaş başlattı. İki ülke arasında 8 yıl süren savaş, 1 milyon kişinin hayatını kaybettiği bir felaket olarak tarihteki yerini aldı.