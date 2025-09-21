İran: Halkımız yabancı güçlerin zulmüne müsamaha göstermez

İran’ın Cenevre’deki BM Daimi Temsilciliği, “Dünya Barış Günü”nün İran’ın sarsılmaz barış taahhüdünü bir kez daha vurgulamak için bir fırsat olduğunu belirtti.

İran’ın Cenevre BM Temsilciliği, sosyal medya platformu X’te yayımladığı mesajda, İran halkının tarih boyunca dini ve efsanevi kahramanlarından ilham alarak hep barışsever olduğunu ifade etti. Temsilcilik, İranlıların iki asırdan fazla bir süredir hiçbir millete saldırganlık yapmadığını ancak dış güçlerin onur ve vatanlarına yönelik baskı ve saldırılarını asla kabul etmediklerini kaydetti. Mesajda, “Bu Dünya Barış Günü’nde İran’ın sarsılmaz barış taahhüdünü yeniden vurgulama fırsatımız var” denildi.

