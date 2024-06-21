Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

Ermenistan, Cuma günü yaptığı açıklamada Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını belirtti.

Erivan yönetiminin bu adımı, geçtiğimiz aylarda Norveç, İspanya, İrlanda ve Slovenya hükümetlerinin Filistin'i resmen devlet olarak tanımasının ardından geldi.