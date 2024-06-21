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21 Haz 2024 13:31

Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Filistin devletini resmen tanıdıklarını duyurdu.

Ermenistan, Cuma günü yaptığı açıklamada Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını belirtti.

Erivan yönetiminin bu adımı, geçtiğimiz aylarda Norveç, İspanya, İrlanda ve Slovenya hükümetlerinin Filistin'i resmen devlet olarak tanımasının ardından geldi.

News ID 1917873

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