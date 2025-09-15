  1. Dünya
15 Eyl 2025 20:46

Portekiz'den Filistin'i tanıma hamlesi!

Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıma sürecinde gelecek hafta gelişmeler olacağını açıkladı.

Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Londra'da İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile görüşmesinin ardından basına açıklama yaptı.

Rangel, "Şimdiye kadar Filistin Devleti'ni tanınma yolunda engel teşkil edecek bir durum yaşanmadı. Süreç devam ediyor ve gelecek hafta gelişmeler olacak." dedi.

Rangel, Portekiz'de Meclis'teki siyasi gruplarla görüşmelerini tamamladığını ancak Başbakan Luis Montenegro ve Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ile bir toplantı daha yapacaklarını belirtti.

Rangel ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Portekiz olarak, İsrail'in Katar'da Hamas üyelerini hedef alan saldırısını kınayan bir karar metni sunacaklarını ifade etti.

İsrail işgali altında bulunan Filistin Devleti'ni, bağımsızlığını ilan ettiği 15 Kasım 1988'den bu yana, BM üyesi 193 ülkeden 147'si tanıdı.

