İran’a saldıranların payına sadece yenilgi düşecek

İran’ın Beyrut Büyükelçiliği, “Kutsal Savunma Haftası” münasebetiyle X platformundaki hesabında şöyle bir paylaşım yaptı:

“Böyle bir günde, 22 Eylül 1980’de Saddam Hüseyin rejimi, ABD’nin başını çektiği emperyalist güçlerin tam desteği ve koordinasyonuyla, İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı adaletsiz bir saldırı başlattı.

Bu saldırının amacı, İran halkının iradesiyle doğan İslam Devrimi ve İslami sistemi yok etmekti. O zalim ve fesat dolu rejim, sekiz yıl süren vahşi bir savaşı başlattı; bu süreçte kimyasal silahlar kullandı ve yüzbinlerce şehit ve yaralı bıraktı. Ancak bütün bu büyük suçlara rağmen, fedakâr ve direnişçi İran halkının iradesini kıramadı.

Zorbalık, katliam ve yıkımı meslek edinen saldırgan rejimlerin akıbeti yok oluş ve çöküşten başka bir şey olmayacaktır. Saddam’ın yok olan rejiminde de böyle oldu. Her kim İran İslam Cumhuriyeti’ne saldırmaya cüret ederse, eline hayal kırıklığı, yenilgi ve adil bir intikamdan başka bir şey geçmeyecektir.”