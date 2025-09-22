İslami: İran ve Rusya ikili işbirliği belgeleri imzalayacak

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, bu haftaki Moskova ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde dönüm noktası olmasını umduğunu söyledi.

İslami, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın geçen yılki Moskova ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İran ve Rusya arasındaki en önemli işbirliği alanının enerji ve özellikle nükleer santrallerin inşası olduğunu vurguladığını belirtti.

İran’daki Buhşehr Nükleer Santrali’nin ikinci ve üçüncü ünitelerinin inşasının devam ettiğini söyleyen İslami, bu projelerin hızlanmasında üst düzey yetkililerin desteğinin etkili olduğunu ifade etti.

20 bin megavatlık nükleer enerji geliştirme projesinde Rusya’nın belirgin bir payı olduğunu ve iki ülke arasında ikili anlaşmaların bulunduğunu aktaran İslami, bu ziyaret kapsamında anlaşmalı fabrikalar ve bilimsel araştırma kurumları ziyaret edilip işbirlikleri gözden geçirilecek.

İslami, Rusya’da düzenlenen Dünya Atom Haftası etkinliklerinde, Atom Expo fuarında ve yan etkinliklerde iki ülke arasında ikili işbirliği belgelerinin imzalanacağını duyurdu.