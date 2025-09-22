İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Moskova’da

İran’ın Moskova Büyükelçiliği, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ve beraberindeki heyetin Rus yetkililerle görüşmek ve Rusya Atom Enerjisi Haftası programlarına katılmak üzere Moskova’ya gittiğini duyurdu.

İslami, Moskova’nın Şeremetyevo Havalimanı’nda İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazem Celali tarafından karşılandı.

Daha önce Rusya’nın Tahran Büyükelçiliği, bu ülkenin nükleer sanayisinin 80. kuruluş yıldönümü anısına ilk kez “Dünya Atom Haftası” adıyla kapsamlı bir etkinlik düzenleneceğini bildirmişti.

Etkinlik; nükleer enerji ve bağlı sanayiler üzerine geniş çaplı uluslararası bir konferans, gençlere özel bilimsel-eğitsel bir festival, ihtisas sergisi ve nükleer sanayi çalışanları günü vesilesiyle bir kutlama törenini içerecek.