Tahran'da Azadi Kulesi'ne Ermenistan bayrağı yansıtıldı

Ermenistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 34. yıldönümü dolayısıyla Tahran'ın sembollerinden Azadi Kulesi'ne Tacikistan bayrağı yansıtıldı.

İran’ın Ermenistan Büyükelçiliği’nin aktardığına göre, törende Ermenistan Cumhuriyeti Milli Marşı da çalındı.

Ermenistan’ın resmi ve ulusal bayramlarından biri olan Bağımsızlık Günü, Ermenistan’da her yıl 21 Eylül’de  kutlanıyor.

Ermenistan Cumhuriyeti Yüksek Konseyi, 23 Ağustos 1990’da Ermenistan Cumhuriyeti Bağımsızlık Bildirgesi’ni kabul etmişti.

Bildirge’de Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin feshedildiği ve yeni bir devlet olan Ermenistan Cumhuriyeti’nin kurulduğu  belirtilmişti.

21 Eylül 1991’de yapılan bağımsızlık referandumunda da Ermenistanlılar yüzde 94,39'luk bir oranla  SSCB’den ayrılma yönünde oy kullandı.

