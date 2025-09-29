İranlı Büyükelçiden Azerbaycan-Ermenistan analaşmasına ilişkin açıklama

Ermenistan’daki görev süresinin sona ermesi vesilesiyle düzenlediği basın toplantısında konuşan İran’ın Ermenistan Büyükelçisi Mehdi Sobhani, Washington’da yaşanan gelişmelerin bir bölümünün Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasının paraflanmasına ilişkin olduğunu belirtti.

Ermeni Habere göre, Sobhani, “Biz bu süreci her zaman destekledik, şimdi de destekliyor ve memnuniyetle karşılıyoruz,” dedi.

Büyükelçi, yapılan açıklamada özellikle vurgulanan beş temel ilkenin İran’ın uzun süredir desteklediği prensipler olduğunu kaydetti. Bu ilkeler şunlar: Ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü, karşılıklılık ilkesi, yetki ve hukukî çerçeve, sınırların dokunulmazlığı.

Sobhani, bazı belirsizliklerin bulunduğunu ancak ikili görüşmelerde bu noktaların netleştirildiğini ifade etti. “Belirsizlikler, daha önce üzerinde görüşme yapılmamış detaylarla ilgiliydi ve şimdi büyük ölçüde ortadan kalktı,” dile getirdi.

Büyükelçi, Ermenistan Hükümetinin açıkça iki ülkenin çıkarlarına aykırı hiçbir adım atmayacağını ilan ettiğini vurguladı.

“Biz, bu süreçlerde bilgi sahibi olmak ve gerekli ayrıntılara vakıf olmak için Ermenistan makamlarıyla çok yakın temas hâlindeyiz. İki ülke yönetimleri arasında ortak bir anlayış söz konusudur,” sözlerine ekledi.