Azerbaycan heyeti İranlı yetkililerle görüştü

Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Sadabad Sarayı'nda bir araya geldi.

Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki ilişkileri, hükümetler ve milletler arasındaki derin kültürel ve dini ortaklıklara dayanan kardeşçe ve ayrılmaz olarak nitelendirerek, "Bu ilişkileri tüm siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda genişletmekle ilgileniyoruz. İki ülke arasındaki etkileşim ve iş birliğinin geliştirilmesinin önünde hiçbir engel yok." dedi.

Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yaptığı son ziyarete ve iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasında olumlu ve yapıcı görüşmeler ve anlaşmalara değinerek, "İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki mevcut çeşitli ve çok sayıdaki kapasitenin, iş birliğini genişletmek için kullanılmasının, iki ülke ve iki dost ve kardeş millet için azami fayda sağlayacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Şahin Mustafayev ayrıca İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani ile de bir araya geldi.