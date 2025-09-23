  1. Ekonomi
İran’da Dolar ne kadar oldu?

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

Serbest piyasada Amerikan doları, bugün 104 bin tümenden işlem görerek önceki güne kıyasla bir miktar geriledi.

Dün 105 bin 680 tümen seviyesinde olan dolar kuru, bugünkü işlem fiyatıyla yaklaşık 1.680 tümenlik bir düşüş gösterdi.

