İran’da Dolar ne kadar oldu?

Serbest piyasada Amerikan doları, bugün 104 bin tümenden işlem görerek önceki güne kıyasla bir miktar geriledi.
Dün 105 bin 680 tümen seviyesinde olan dolar kuru, bugünkü işlem fiyatıyla yaklaşık 1.680 tümenlik bir düşüş gösterdi.
İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.
