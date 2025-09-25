  1. Ekonomi
25 Eyl 2025 09:03

İran'da dolar kuru yükselişte

İran'da dolar kuru yükselişte

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün itibarıyla güncellendi.

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün itibarıyla güncellendi.

Serbest piyasada Amerikan doları, 107 bin 205 tümenden işlem görerek, önceki güne kıyasla artış gösterdi.

Dün dolar kuru yaklaşık 103 bin 490 tümen seviyesindeydi.
 

News ID 1930663

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler