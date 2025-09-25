İran'da dolar kuru yükselişte

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün itibarıyla güncellendi.
Serbest piyasada Amerikan doları, 107 bin 205 tümenden işlem görerek, önceki güne kıyasla artış gösterdi.
Dün dolar kuru yaklaşık 103 bin 490 tümen seviyesindeydi.
İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün itibarıyla güncellendi.
İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün itibarıyla güncellendi.
Serbest piyasada Amerikan doları, 107 bin 205 tümenden işlem görerek, önceki güne kıyasla artış gösterdi.
Dün dolar kuru yaklaşık 103 bin 490 tümen seviyesindeydi.
yorumunuz