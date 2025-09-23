Rusya’dan İran’a doğalgaz transferinin çerçevesi Azerbaycan üzerinden nihai hale geliyor

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Farzane Sadık, İran ile Azerbaycan arasındaki ekonomik işbirliği çerçevesinde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Sadık, önümüzdeki ay İran, Azerbaycan ve Rusya arasında üçlü bir görüşmenin yapılacağını belirtti.

Sadık, İran-Azerbaycan Hükümetlerarası Ortak Komisyonu’nun eş başkanlarından biri olarak, Tebriz’de gerçekleştirilen görüşmede Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile bir araya geldi.

Bakan, iki ülke arasındaki taşıma ve ticaret ilişkilerinin son bir yılda önemli ölçüde geliştiğini vurgulayarak, daha önce yapılan toplantılarda ulaşılan yapıcı sonuçlara dikkat çekti.

İran ve Azerbaycan arasında bankacılık engellerinin kaldırılması ve Tebriz-Bakü ile Tahran-Bakü arasında direkt uçuşların artırılması gibi adımların iki ülke arasındaki bağlantıları kolaylaştırdığını ifade etti.

Ayrıca, Kuzey-Güney ve Doğu-Batı koridorlarında taşımacılık işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflendiğini belirten Sadık, bu doğrultuda önümüzdeki ay İran, Azerbaycan ve Rusya arasında yapılacak üçlü toplantıda mevcut işbirliklerinin gözden geçirileceğini kaydetti.

İki ülke arasındaki nakliye ve gümrük sorunlarını ele almak üzere önümüzdeki ay ortak bir çalışma grubu kurulacağı bilgisini veren Bakan, Kelale-Ağbend sınır köprüsü ve terminali projesinin de tamamlanmak üzere olduğunu, yıl sonuna ve Nevruz Bayramı öncesinde hizmete açılmasının planlandığını söyledi.

Kelale-Culfa yolunun genişletilmesi projesinin de gündemde olduğunu ve ortak incelemeler yapılacağını belirten Sadık, İran, Azerbaycan ve Rusya arasında doğalgaz transferinin çerçevesinin de nihai hale getirileceğini vurguladı.

Bunun yanı sıra, enerji alanında elektrik şebekeleri işbirliğinin geliştirilmesi yönünde çalışmaların hızlandırılacağı, İran’daki Şehit Recaei Limanı’nda Azerbaycan heyetinin ziyaretinin planlandığı ve iki ülke arasında liman işbirliği için anlaşma imzalanabileceği belirtildi.

Son olarak, tercihli ticaret anlaşmasının tamamlanmasının, iki ülke arasındaki ticaret hacmini yıllık 650 milyon dolardan 1 milyar dolara yükseltebileceği ifade edildi.